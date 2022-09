Reparaturarbeiten an der Brücke „Alter Postweg“

An der Brücke „Alter Postweg“ über die Angel müssen Instandsetzungsarbeiten am Unterbau der Brücke vorgenommen werden. Aus diesem Grund wird die Brücke vom Amt für Mobilität und Tiefbau ab Dienstag (4. Oktober) etwa zwei Wochen lang für den Kraftverkehr gesperrt. Mit dem Rad oder zu Fuß kann die Brücke weiterhin überquert werden.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 14. Oktober. Die Brückenfundamente bestehen aus Spundwänden, die zusätzlich mit Stahlträgern und Zugbändern im Erdreich verankert sind. „Diese Bauteile wurden bereits 1976 errichtet und weisen teilweise umfangreiche Korrosionsschäden auf, so dass eine Reparatur unumgänglich ist, um das Bauwerk bis zur Errichtung eines Ersatzbauwerks zu erhalten“, erklärt das Tiefbauamt. Während der Sperrung werden Korrosionsschutzarbeiten in besonders stark betroffenen Bereichen der Spundbohlen vorgenommen sowie zwei statisch bedeutsame Träger demontiert und durch neue Träger ersetzt. In dieser Zeit ist die Tragfähigkeit der Brücke eingeschränkt, so dass die Sperrung für den Kfz-Verkehr erforderlich ist. Autofahrende werden gebeten, genau wie bei Hochwasser über die L585 und die Angelstraße auszuweichen.