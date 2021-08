Rollerfahrer verletzt sich schwer

Ein verletzter Rollerfahrer, ein Autofahrer unter Drogeneinfluss und ein weiterer Unfall nur wenige Stunden später: Am Donnerstagabend häuften sich die Polizeieinsätze am Albersloher Weg.

Ein Rollerfahrer rutschte auf nasser Fahrbahn aus und verletzte sich dabei schwer – dieser Unfall an der Kreuzung zum Schütthook zog am Donnerstagabend einen kilometerlangen Rückstau auf dem Albersloher Weg nach sich. Während die Feuerwehr noch damit beschäftigt war, die Ölspur zu beseitigen, fiel den Polizeibeamten ein Autofahrer im Stau auf. Er soll nach Polizeiangaben unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen haben und wurde an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen. Damit war der ereignisreiche Abend auf dem Albersloher Weg aber noch nicht vorbei: Nur etwa zwei Stunden später kam es auf der Höhe des Biederlackweges zu einem Vorfahrtsunfall.