Sammlung statt Flohmarkt

Normalerweise würde am Samstag (10. September) der Flohmarkt Kinderkram zum 50. Mal seit 26 Jahren stattfinden. Nun musste das Team um Sabina Krappmann-Klute beschließen, ihn erneut ausfallen zu lassen

Normalerweise würde am Samstag (10. September) der Flohmarkt Kinderkram zum 50. Mal seit 26 Jahren stattfinden. Nun musste das Team um Sabina Krappmann-Klute beschließen, ihn erneut ausfallen zu lassen. „Das Team hofft, dass im nächsten Jahr endlich der Kinderkram-Flohmarkt wieder stattfinden kann“, heißt es in der Pressemitteilung.

Um dennoch die Aktion Kleiner Prinz in Warendorf (aktion-kleiner-prinz.de) zu unterstützen, hat sich das Team etwas Anderes ausgedacht. Ein Anhänger wird an der Friedenskirche bereit gestellt. Wer möchte, kann dann Kleidung, Hausrat sowie Kleinstmöbel vorbei bringen, die nicht mehr benötigt werden. Bücher werden als einziges nicht angenommen.

Die Aktion kleiner Prinz wird die Sachen für ihre weltweiten Kinderhilfsprojekte verkaufen. Der Anhänger wird am Freitag (9. September) von 16 bis 18 Uhr, am Samstag (10. September) von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr sowie am Sonntag (11. September) von 10 bis 12 Uhr geöffnet sein. Fragen beantwortet Sabina Krappmann-Klute, E-Mail krappmann-klute@friedenskirche-ms.de oder 02 51/ 61 99 78.