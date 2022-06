Seit 75 Jahren „unverzagt“

Der Kleingärtnerverein Angelmodde plant im Jubiläumsjahr eine Feier auf der Anlage an der Homannstraße – unter anderem mit Livemusik von „The Session“.

Seinen Spitznamen hat der Kleingärtnerverein Angelmodde nicht von ungefähr: Zweimal in seiner 75-jährigen Vereinsgeschichte musste die Gartenanlage bereits aufgegeben und an neuer Stelle angesiedelt werden. „Unverzagt“ haben die Mitglieder weitergemacht, dieses Attribut ist hängen geblieben. Seit 1955 befindet sich die Kleingartenanlage mit ihren 23 Gärten an der Homannstraße.