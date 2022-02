Sie haben ausgedient: Zwei riesige Kugelgasbehälter werden abgerissen

Zwei riesige Gastanke in der Nähe des Albersloher Weges werden in Gremmendorf abgebaut. Auf dem ehemaligen Werksgelände der Westfalen Gruppe entstehen Wohnungen – und eine Schule.

Ihre beiden kugelförmigen Behälter in Gremmendorf hat die Westfalen Gruppe über Jahrzehnte als Gasspeicher genutzt. Das Werkgelände ist längst verkauft. Auch der Betrieb wurde zum Jahreswechsel aufgegeben. Mittlerweile läuft der Rückbau der technischen Anlagen. Auf dem Gelände wurde unter anderem Flüssiggas umgefüllt. Zudem wurde die Westfalen Flotte gewartet, und es wurden Kältemittel recycelt. Auf dem 112 000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen Wohnungen und eine Schule.

Im südlichen Teil befinden sich die kugelförmigen Gasbehälter, die in aufwendiger Handarbeit mit Schneidbrennern in kleine Einzelteile zerlegt werden. Genau dort beabsichtigt die Stadt Münster, eine weiterführende Schule zu errichten. Druckspeicher hatten eine größere Speicherfähigkeit über jenen der früheren Gasbehälter, wie man sie von Gasometern etwa in Oberhausen kennt. Die Westfalengruppe verlagert ihre Werkbereiche nach Gelmer und Hörstel.