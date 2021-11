So viele Schwimm-Abzeichen wie noch nie

Und das in Corona-Zeiten: Der Schwimm- und Triathlonverein „W+F Münster“ konnte im Kinderbereich so viele Abzeichen wie noch nie vergeben. Das hatte einen bestimmten Grund.

Der Rückblick auf ein corona-geprägtes Jahr stand nun im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Schwimm- und Triathlonvereins „W+F Münster“. Auch in diesem Jahr waren laut einer Mitteilung der Verantwortlichen der Lockdown, die Trainingsausfälle sowie die Mitgliedsaustritte Thema. Doch grundsätzlich war die Stimmung der Ressortleiter recht positiv.

Obwohl die Kinderschwimmausbildung erst im Sommer wieder losgehen konnte und die Kinder nach der langen Pause enorm viel nachholen müssen, werden in diesem Quartal so viele Abzeichen wie noch nie zuvor vergeben werden können, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Das liege zum einen an den hochmotivierten Kindern, zum anderen aber auch an den engagierten Ausbildern, die sich dazu bereit erklärt hätten, auch an den Wochenenden Training anzubieten. So konnte das Trainingspensum deutlich erhöht werden.

Erfolgreiche Wettkämpfe

Darüber hinaus hatten einige erwachsene Schwimmer auch in diesem Jahr bei dem einen oder anderen Schwimmwettkampf sehr beachtliche Ergebnisse erzielt. Veranstaltungen wie der „Kinder- und Jugend Swim-Run“ in Wolbeck sowie der Saerbecker Triathlon waren auch in Pandemiezeiten und unter erschwerten Bedingungen ein Erfolg.

Erfolgreich waren ebenfalls die Aktionen des Jugendvorstandes, der die Vereinsjugend mit Rallyes, Bastel- und Backideen sowie einem hybriden Jugendlager bei Laune hielt. Die Pandemiezeit hat darüber hinaus zu einigen Neuerungen geführt: Die Vereinsapp konnte eingeführt werden, und im September nahm der erste BFDler von W+F seine Arbeit auf.

Auch die Rettungsschwimmer des Vereins blicken auf eine gute Saison am Badesee Saerbeck zurück. Nach der Badesaison legte Andreas Fischer, Ressortleiter des Rettungswachdienstes, sein Amt nieder. Nachfolger wurde Sebastian Lechermann.

Eine Überraschung

Während der Versammlung wurde Alexander Becker, Ressortleiter der Schwimmabteilung, vom Vorsitzenden sowie dem Geschäftsführer überrascht. Im Zuge der Aktion „sportehrenamtüberrascht“ vom LSB wurde Becker als Corona-Held ausgezeichnet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Alexander Becker erhielt diese Ehrung für seine herausragende Planung und Organisation des Schwimmtrainings in Pandemiezeiten. Etwa 20 Wochenstunden verbrachte er in den Hochzeiten ehrenamtlich mit der Planung der Wiederaufnahme des Trainings und schaffte es, die vielen Trainingseinheiten der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen so abzustimmen, dass sie allen Hygieneauflagen gerecht wurden.