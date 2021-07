Spaß hoch vier im Biergarten

Sind am Samstag bei der Mixed-Comedy-Show dabei (v.l.): Moderator Oliver Thom und die Comedians Michael Ulbts, Christin Jugsch und Dennis Grundt.

Der Biergarten im Café und Restaurant Friedenskrug soll am Samstag (24. Juli) wieder zur Comedy-Bühne werden. Ab 20 Uhr wollen dann vier Comedians für Unterhaltung und Lacher sorgen. Zu Gast bei der Open-Air-Comedy-Show sind Dennis Grundt (Hamburg) sowie Michael Ulbts und Christin Jugsch (beide aus Köln). Moderiert wird der Abend von Oliver Thom (Steinfurt).

„Der Biergarten vom Café und Restaurant Friedenskrug war schon im vergangenen Sommer bei mehreren Open-Air-Comedy-Shows gut gefüllt“, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung. Auch am Samstag hoffen sie wieder auf viele Besucher. Thomas Leugner, Betreiber des Friedenskrugs, freut sich schon auf den Abend: „Wir haben wieder tolle Künstler zu Gast. Da ist für jeden Geschmack was dabei. Ein buntes Programm für Alt und Jung.“ Unter freiem Himmel wollen die vier Spaßmacher die Lachmuskeln der Zuschauer gut zwei Stunden lang strapazieren.

Stars vom Quatsch-Comedy-Club

Unter Comedy-Fans bekannt ist Dennis Grundt. Der gelernte Frisör aus Hamburg war bereits in der TV-Sendung des NDR Comedy-Contest zu sehen und ist häufig im Quatsch-Comedy-Club zu Gast. Christin Jugsch konnte ihr Programm bereits beim RTL Comedy-Grand-Prix zeigen und war mir ihren Gags schon mehrfach bei 1Live zu hören. Aber auch Michael Ulbts ist kein Unbekannter. Der gebürtige Ostfriese ist zweifacher Gewinner des NDR Comedy-Contest, hat die Quatsch-Comedy-Talentschmiede gewonnen und stand schon häufig im Waschsalon von Nightwash auf der Bühne.

Tickets für die Mixed-Comedy-Show am Samstag (24. Juli) gibt es im Café und Restaurant Friedenskrug, Zum Erlenbusch 16,

02 51/ 6 12 74) und online unter www.mixedcomedyshow.de. Die Karten kosten im Vorverkauf 14 Euro. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr; Ende circa um 22 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet die Show im großen Saal statt.