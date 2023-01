Stadt bereitet die Wiedereröffnung vor

Münster-Angelmodde/Gremmendorf

So manchem Bürger stellt sich die Frage, ob die drei seit Corona geschlossenen Bürgerbüros in Gievenbeck, Coerde und Gremmendorf jemals wieder öffnen. Die Stadtverwaltung tritt etwaigen Gerüchten entgegen: Die Wiedereröffnung sei in Vorbereitung.