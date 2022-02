Startschuss für Sanierungsarbeiten

Münster-Angelmodde/Wolbeck

Baustelle an der Hiltruper Straße: Eine umfassende Straßensanierung im Bereich zwischen der Bushaltestelle „Theodor-Heuss-Straße“ und der Wersebrücke steht in den kommenden Wochen an. In den Nachtstunden soll es Straßensperrungen geben.

Von Markus Lütkemeyer