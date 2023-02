Süß-Saures über Angelmodde-Dorf

Münster-Angelmodde

Als Otto Jägersberg 1964 sein Buch über Angelmodde-Dorf veröffentlichte, da gratulierten ihm literarische Größen zu dem gelungenen Werk – nur die Angelmodder waren so gar nicht „amused“. Am Aschermittwoch erinnern die Heimatfreunde mit einer Lesung an den Aufreger.

-anh-