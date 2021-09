Tempo 30 am Alten Postweg

„Der gute Kegler holt sie einzeln“, kommentiert Frank Sölken von der CDU Angelmodde die Einführung von Tempo 30 auf dem Alten Postweg an. Er spielt damit auf die lange gehegte Hoffnung an, irgendwann auch im Ortskern von Angelmodde-Dorf ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern einführen zu können. Das gibt die Straßenverkehrsordnung bislang nicht her – doch wer weiß, was die Zukunft bringt.

Kurz vor Jahresende waren Bürger auf die CDU zugekommen und hatten auf die Probleme am Alten Postweg hingewiesen. Die Straße ist eng – außerdem ein Schulweg und demnächst Veloroute. Gewünscht wurde Tempo 30. Die Verwaltung hat nun einem entsprechenden Antrag vor allem mit Blick auf die geringe Breite der Straße stattgegeben und die Schilder aufgestellt.