Trommelmusik heizt Sommerfest ein

Das Sommerfest der Heimatfreunde Angelmodde lockte mit Trommelmusik, Grillgut und Geselligkeit. Im September will der Verein wieder eine Kunstausstellung auf die Beine stellen.

Hinter dem Gallitzin-Haus und am Steilufer der Angel lockten Schatten und Geselligkeit – die Tische beim Sommerfest der Heimatfreunde Angelmodde waren am Freitag bald gefüllt. Engelbert Honkomp begrüßte die Gäste, darunter Bezirksbürgermeister Peter Bensmann und die Trommelgruppe Kpanlogo der Musikschule Wolbeck.

Die Trommelgruppe gibt es seit 30 Jahren und sie spielten „afrikanisch-westfälische Musik“, erklärte mit einem Schuss Humor Band-Leiter Ben Bönniger vor dem ersten Wirbel. „Die waren hervorragend“, resümierte am Sonntag Honkomp, die Musik „kam auch bei den Nachbarn gut an“.

Damit heizte das Trommelensemble zusätzlich zu den heißen Temperaturen ein – vor allzu großer Kälte bewahrte schon das Grill-Feuer die Besucher. Die Beteiligung sei mit rund 45 Gästen „schon sehr gut“ gewesen.

Die Heimatfreunde bieten im September eine weitere Vernissage – Bernhard Sprute wird Porträts von Tieren zeigen. Am selben Tage erinnert ein Rundgang an den verheerenden Brand in Angelmodde-Dorf 1831 und den Wiederaufbau.