Umleitung für Busse in Angelmodde

Von Montag (21. November) um 6 Uhr bis voraussichtlich 25. November (Freitag) umfahren die Linien 6 und N85 den Bereich der Waldsiedlung in Angelmodde. Zwischen den Haltestellen Am Blaukreuzwäldchen und Abzweig Hiltrup (Linie 6) bzw. Brandhoveweg (N85) fahren die Busse laut einer Mitteilung der Stadtwerke in beiden Richtungen direkt über Albersloher Weg.

Sie können daher die Haltestellen Am Schütthook, Junker-Jörg-Platz, Heinrich-von-Stephan-Ring und Theodor-Heuss-Straße (auf der gleichnamigen Straße) nicht anfahren. Als Ersatz richten die Stadtwerke Haltestellen auf dem Albersloher Weg ein, an den Einmündungen Am Schütthook und Zum Kaiserbusch/Bachstraße.

Fahrten der E6 zur Haltestelle Waldsiedlung fahren über Albersloher Weg Hiltruper Straße zur Endhaltestelle. LOOPmünster kann die Haltestellen dort weiter anfahren.

Grund für die Umleitung ist eine Baustelle Am Schütthook.