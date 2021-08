Verein steht vor Zäsur

Fahrradwerkstatt, Fußballmannschaft, Nähwerkstatt und Nachbarschaftsfeste: In den vergangenen 20 Jahren hat der Treffpunkt Waldsiedlung so einiges auf die Beine gestellt, resümieren (rundes Bild) Anna Maria Itterman und Norbert Frings bei einem Blick in die Chronik.

Foto: mlü/anh