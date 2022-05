So wird das Vogelschießen auf Vornholts Wiese laufen

Die ersten Schilder am Ortseingang von Angelmodde-Dorf kündigen es bereits an: Nach zwei Jahren ohne Schützenfest findet zu Christi-Himmelfahrt wieder ein Vogelschießen im alten Dorf statt.

Nach der Jahreshauptversammlung im Frühjahr stand für die Mitglieder des Bürgerschützen- und Heimatvereins fest, dass die Planungen wie in den Jahren vor der Pandemie aufgenommen werden sollten.

Mit den Entwicklungen in Osteuropa kamen neue Fragen auf. Der Verein setzte seine Planungen dennoch fort. „Das Schützenfest in Angelmodde ist in der Vergangenheit immer auch beispielhaft für ein friedliches Miteinander zwischen Jung und Alt, Freunden, Nachbarn und Bürgern gewesen. Dass das so bleiben soll und ein wichtiges Zeichen für eine offene Gesellschaft ist, darin waren sich alle einig“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Angelmodder Abend im Festzelt

Inzwischen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Bereits am Freitag schmücken die Jungschützen das Dorf mit grün-weißen Fähnchen, während die Damen die Röschen binden, um das Festzelt auf Vornholts Wiese zu schmücken.

Am Mittwoch (25. Mai) beginnt dann das Fest um 20 Uhr mit dem öffentlichen Angelmodder Abend im Festzelt. An Christi-Himmelfahrt (26. Mai) treten die Schützen um 13 Uhr am Bolzplatz Junglasweg an, um die neuen Majestäten beim Vogelschießen auf Vornholts Wiese zu ermitteln. Dem Dämmerschoppen der Herren am Freitagabend (27. Mai) folgt dann am Samstag (28. Mai) der Königsball mit den neu gekrönten Häuptern des Bürgerschützen- und Heimatvereins.