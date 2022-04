Münster-Südost

Hilfsaktionen für die Ukraine in allen Stadtteilen von Südost: Auf dem Marktplatz in Wolbeck, im Pfarrzentrum Angelmodde und an der Ida-Schule gab es Flohmärkte – außerdem feierte die Aktion „Wolbeck läuft“ ihren Abschluss am Haus des Sports.

Von Andreas Hasenkamp