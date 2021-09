Wer sich an diesem Wochenende langweilt ist selbst schuld: Es gibt so viele Veranstaltungen und Aktionen in Angelmodde und Wolbeck wie seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr.

Nach über anderthalb Jahren Corona-Krise und einem völlig verregnetem Sommer rechnet ja kaum noch jemand mit einem vollen Veranstaltungskalender. Doch an diesem Wochenende ist im Südosten der Stadt Münster so viel los wie schon sehr lange nicht mehr. Viele Vereine und Veranstalter nutzen den Spätsommer für vielfältige Events und bunte Aktionen. Ein Überblick für Kurzentschlossene – ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Wiedersehensfest der Hubertusschützen

Die Hubertusschützen in Angelmodde feiern am Samstag (4. September) ein Wiedersehensfest. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Annetteschule, anschließend geht es zum Bolzplatz an der Birkenheide.

Kulturfest in der Waldsiedlung

Der Treffpunkt Waldsiedlung wird 20 Jahre alt. Um das gebührend zu feiern, hat der Integrationsverein am Samstag (4. September) ein Kulturfest am Bonnenkamp auf die Beine gestellt. Die Artisten der Combo „StandArt“ wollen ab 17 Uhr mit Jonglage und Zauberei ihr Publikum begeistern. Es gibt viele Stände und internationale Gerichte. Besucher müssen geimpft, getestet oder genesen sein. Ein Testmobil steht vor Ort bereit.

Finale der Kulturwiesen

Die Kulturwiesen vor den Toren Wolbecks feiern am Wochenende ihren Abschluss. Das vollständige Programm würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Nur so viel: Am Samstag wird die Wolbecker Rockband „Cherry T“ ab 19 Uhr einen besonderen Showabend gestalten. Alle Infos unter www.kulturwiesen.de

Sonntagsfrühstück

Am Sonntag (5. September) geht es dann munter weiter mit einem gemeinsamen Frühstück für die ganze Familie in den Räumlichkeiten der Awo Wolbeck an der Neustraße 2. Nähere Informationen bei Marlene Lauhoff, 02506/302982. Auch hier gilt: Teilnehmen kann, wer einen negativen Corona-Test, eine Impfung oder eine Genesung nachweisen kann.

Springprüfung beim Reitverein St. Hubertus

Das Reitturnier des Vereins St. Hubertus Wolbeck auf der Reitanlage Averkamp in Gremmendorf ist bereits am Freitag unter Top-Bedingungen gestartet, wie der Verein in den sozialen Medien berichtet. Eine Springprüfung der Klasse M** und ein S-Springen sind am Sonntag (5. September) der Höhepunkt des Turniers.

Vernissage im Gallitzin-Haus

Kunst im Gallitzin-Haus: Hans-Georg Dornhege zeigt großformatige Kunstwerke. Die Motive haben einen Bezug zu seiner alten Heimat. Die Vernissage beginnt um 11 Uhr.