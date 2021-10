Neue Chronik beleuchtet das religiöse Leben in Angelmodde

Münster-Angelmodde

Die Fürstin von Gallitzin, die erste evangelische Kirche in Angelmodde, die Gemeindefusion von 2012. In seiner neuen Chronik spannt der Autor Kajo Plassmann einen weiten Bogen und erforscht, wie sich das religiöse Leben in Angelmodde in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten verändert hat.

Von Andreas Hasenkamp