Vorbereitungen für die Baustelle Albersloher laufen 

Die ersten Vorbereitungen für eine Großbaustelle auf dem Albersloher Weg haben begonnen. Am Angelmodder Ortseingang wurden große LED-Tafeln aufgestellt.

Kaum zu übersehen: Die großen LED-Tafeln weisen demnächst auf die Großbaustelle am Albersloher Weg hin.

Diese Baustelle hat das Potenzial zu einem beherrschendem Thema in diesem Jahr zu werden: Der Albersloher Weg wird ab dem 20. Februar (Montag) zum Nadelöhr – und zwar nicht nur für ein paar Tage, sondern vermutlich bis Anfang 2025. Jetzt wurden in Angelmodde die ersten Umleitungsschilder aufgestellt.

Große LED-Tafeln an der Kreuzung von Osttor, Hiltruper Straße und Albersloher Weg sollen frühzeitig Pendler auf Ausweichstrecken lenken. Für die Stromversorgung der LED-Tafeln wurden aufwendig Kabelbrücken aufgestellt. „Normalerweise werden die LED-Tafeln an die Ampeln angeschlossen, um ihren Strom zu beziehen, aber das war an dieser Stelle nicht möglich“, erläutert eine Stadtwerke-Sprecherin.

Vor drei Jahren gab es einen Schaden an einer Fernwärmeleitung, seitdem korrodieren die Rohre. „Da müssen wir noch einmal dran.“ Bei der Gelegenheit werden auch Trinkwasserrohre ausgetauscht. Die Baustelle soll sich auf einer Strecke von rund 500 Metern zwischen der neuen Einmündung des Wiltshireweges in den Albersloher Weg und Münnichweg bewegen.