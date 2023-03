Was sagen Grundschüler zur Gesamtschuldebatte?

Auf dem ehemaligen Industriegelände der Westfalen AG in Gremmendorf soll eine neue weiterführende Schule gebaut werden. Doch was für eine – Gesamtschule oder Gymnasium? Wir haben mit Grundschulkindern über das Thema gesprochen.

Die Klasse 4b an der Eichendorffschule macht derzeit beim „Klasse!“-Projekt der Westfälischen Nachrichten mit. Im Unterricht haben sie auch über die Berichterstattung unserer Redaktion zur Gesamtschul-Debatte in Münster gesprochen.

An den beiden städtischen Gesamtschulen wurden für das kommende Schuljahr so viele Kinder angemeldet wie nie zuvor. Doch nicht für alle gab es einen Platz. Um genau zu sein: 342 künftige Fünftklässler mussten abgewiesen werden. Darunter Elio aus der 4b an der Eichendorffschule in Angelmodde. „Als ich auf der Mathilde-Anneke-Schule nicht angenommen wurde, hatte meine Mutter aber sofort einen neuen Plan“, erzählt er. Im Sommer wird er auf die Montessori-Gesamtschule in Sendenhorst wechseln.