Auch in diesem Jahr steht die Einschulung im Schatten der Pandemie. Die Schulen in Münsters Südosten feiern ihre neuen Schüler trotzdem – und wurden einfallsreich.

Um die Zahl der Kontakte möglichst gering zu halten, haben die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Wolbeck-Nord beispielsweise ein Gedicht vor der Kamera eingesprochen. Die Aufnahmen wurden dann in der Einschulungsfeier mit dem Beamer an die Wand der Aula geworfen. An der Eichendorffschule in Angelmodde konnten die Großeltern durch die Fenster einen Blick auf die Feier werfen.

„Gestern war die Schule viel zu leer – wir haben euch schon vermisst!“, sagte die Schulleiterin der Eichendorffschule, Helga Runge, zur Begrüßung. 67 neue Schülerinnen und Schüler wurden aufgenommen. Nicht immer konnten alle zum ersten Schultag kommen: Quarantäne.

„Ein besonderer Moment“

Corona war auch am Rande der Feierlichkeiten in Wolbeck-Nord ein Thema. In einer Mitmachtaktion forderten die älteren Kinder die i-Dötzchen dazu auf, zum Beispiel auf einem Bein zu hüpfen, wenn sie im Urlaub wandern waren. Schließlich kam die Ansage: „Wenn Du Corona blöd findest, dann zeichne mit dem Finger eine Sonne in die Luft.“ Und plötzlich gingen viele Hände hoch und fingen an zu malen.

Die Grundschule Wolbeck-Nord setzte unter anderem auf digitale Grußbotschaften. Foto: mlü

An der Annetteschule in Angelmodde begrüßte die neue kommissarische Schulleitung, Anja Niedballer, die Erstklässler. Die ehemalige Schulleiterin Meike Brandt arbeitet jetzt für die Bezirksregierung Münster. Genau wie in Wolbeck-Nord werden an der Annetteschule die Kinder aus den ersten beiden Schuljahren gemeinsam unterrichtet. „Wenn dann die Neuen zum ersten Mal in ihrer Klasse die älteren Kindern kennenlernen, ist das immer ein besonderer Moment“, berichtet Anja Niedballer.

Gestaffelte Einschulungsfeiern

Alle Schulen in Südost feierten ihre Einschulung gestaffelt – zum Beispiel gab es an der Nikolaischule gleich vier Feiern, also für jede Eingangsklasse eine. Der Vorbereitungsaufwand lässt sich nur erahnen. Das Lehrerkollegium in Wolbeck-Nord hatte beispielsweise sogar daran gedacht, für Zwillingsgeschwister die richtige Sitzordnung aufzubauen. Und an der Eichendorffschule kannten die Lehrerinnen bei der Eingangskontrolle schon beinahe alle neuen Namen und Gesichter.