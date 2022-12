Wohlige Weihnachtsstimmung

Gemeinsam die Vorfreude auf Weihnachten erleben. Das konnten die Mitglieder und Gäste des Heimatvereins im trauten Kreis genießen. Bei gedimmtem Licht wurden im Gallitzin-Haus Adventslieder und Geschichten aus dem Lukas-Evangelium und neuere vorgelesen.

Auch die ungewohnte neue Geschichte von Josef und Marina, die nach langer Flucht in Neustadt landeten und erfuhren, dass es 32 Orte gleichen Namens in Deutschland gibt. Nirgends fand das Paar Zuflucht, die Menschen waren unfreundlich. So beschlossen Josef und die hochschwangere Marina, an jede Haustür zu klopfen. In der Hoffnung, irgendwann würde jemand aufmachen.

Vorsitzender Engelbert Honkomp machte auf die Trennlinie, die mit den Begriffen Weihnachtsmann und Christkind aufmerksam. Wobei Martin Luther den Weihnachtsmann zugunsten des Christkindes abgeschafft hätte. So ist das Christkind bis heute mehr im Osten Deutschlands zu Hause.

„Heimat ist gestern, heute und auch morgen“

Ein Brief an das Christkind kam anders an als gedacht. Es möge doch hundert Euro an eine arme Frau übergeben. Allerdings hatte das Finanzamt in der Geschichte den Brief abgefischt. Da aber die Mitarbeiter Mitleid mit der armen Frau hatten, spendeten sie 70 Euro. Da schrieb die Frau einen zweiten Brief an das Christkind, „die Lumpen vom Finanzamt haben mir doch tatsächlich 30 Euro abgezogen“.

Mit Plätzchen und ein paar Gläschen Wein kam eine gemütliche Atmosphäre auf, zumal Monika Malwitz (Violine), Werner Nolting (Mundharmonika) und Dr. Wolfgang Echelmeyer (Gitarre) für die musikalische Untermalung sorgten. „Heimat ist gestern, heute und auch morgen“, sagte Echelmeyer, beschwerte sich aber dass 35 Zentimeter breite Bürgersteige und ein für Privatpersonen geschlossenes Hallenbad in Wolbeck nicht gerade für ein wohliges Heimatgefühl sorgen.