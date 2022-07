Neues Konzept für die Lichternacht

Die Lichternacht in Wolbeck soll dank einer gemeinschaftlichen Aktion noch größer werden als bisher. Zudem wird sie auf zwei Tage ausgedehnt. Die Gewerbevereine Wolbeck und Gremmendorf/Wolbeck ziehen an einem Strang.

Die Lichternacht in Wolbeck kündigen (v.l) Bezirksbürgermeister Peter Bensmann, Justin Wehner, Bianka Wellpott (beide GV Wolbeck), Christoph Rohling (Geschäftsführer GV Gremmendorf/Angelmodde), Heike Schapmann (1. Vorsitzende GV Wolbeck) und Thomas Leugner (2. Vorsitzender GV Gremmendorf/Angelmodde) an.

Die Gewerbevereine in Südost planen gemeinsam eine große Aktion in der Vorweihnachtszeit. Die Lichternacht in Wolbeck soll dank einer gemeinschaftlichen Aktion noch größer werden als bisher. Zudem wird sie auf zwei Tage ausgedehnt. Und das ist noch nicht alles.