Baustart für schnelles Internet

Alles wird digitaler, und da ist ein schnelles ruckelfreies Internet von Vorteil. Wer beim aktuellen Glasfaserausbau in Kinderhaus-West dabei sein will, muss jetzt schnell aktiv werden. Denn bereits Anfang August beginnen die Stadtwerke Münster am Neuen Heidkamp und Am Burloh mit den Bauarbeiten für das schnelle Internet. Das teilt das Unternehmen in einer Pressenotiz mit.

Mehr als 4900 Haushalte in mehr als 1800 Gebäuden erhalten die Chance, an die schnelle Glasfaser angeschlossen zu werden. Voraussetzungen dafür sind die formelle Zustimmung des Gebäudeeigentümers und ein Glasfaservertrag in einem Bewohner-Haushalt. Dann wird ein Anschluss im sogenannten Erstausbau erstellt. Der ist kostenlos für Nutzer und Eigentümer.

Verschiedene Bauabschnitte

Die Stadtwerke und ihre Partner haben in Kinderhaus jede Menge zu tun, damit der Stadtteil Haus für Haus, Betrieb für Betrieb an das Glasfasernetz angeschlossen werden kann. Allein in Kinderhaus-West sind für gigabitfähige Infrastruktur insgesamt rund 34 Kilometer Kabelverbände zu verlegen. Die haarfeinen Kabel werden dabei bis in die Wohnung der Internetnutzer verlegt (sogenannter FTTH-Ausbau – Fiber to the Home).

Kinderhaus-West ist übrigens erst das dritte Stadtviertel, in dem die Kooperation von Deutscher Telekom und Stadtwerken Münster eine gigabitfähige Internet-Infrastruktur aufbaut. Die Arbeiten dauern ein Jahr und werden in verschiedenen Bauabschnitten vollzogen, bis Kinderhaus-West vollständig erschlossen ist. Bis zu 90 Häuser wurden zu Ausbaugebieten gruppiert, in denen nach und nach die Kabel verlegt werden. In bis zu zwei dieser Gebiete finden die Arbeiten dann parallel statt.

Leerrohre werden gefüllt

Konkret werden die Glasfaserkabel in schmalen Gräben von 30 bis 60 Zentimetern Breite überwiegend im Bereich der Gehwege und Seitenstreifen verlegt. Je Bauabschnitt sind kurze Strecken vorgesehen, so dass die meisten Gräben binnen weniger Tage, oft noch am selben Tag, wieder geschlossen werden können. In die so verlegten Leerrohre werden die haarfeinen Glasfaserkabel anschließend per Druckluft eingeblasen.

Wichtiger Hinweis für die Glasfasernutzer: Für die Installationsarbeiten im Gebäude werden individuelle Termine vereinbart. Aufgrund der Baustellen herrscht an manchen Straßen in Kinderhaus-West während der Arbeiten Tempo 30.

Weitere Arbeiten in Kinderhaus

Wann der Glasfaserausbau in Kinderhaus Richtung Grevener Straße und darüber hinaus stattfinden soll, ist derzeit noch nicht terminiert. Das sagte Florian Adler, Pressesprecher der Stadtwerke auf Nachfrage.

Telekom und Stadtwerke wollen bis 2030 in Münster ein großflächiges Glasfasernetz aufbauen und insgesamt rund 160.000 münsterischen Haushalten einen direkten Glasfaseranschluss ermöglichen.

„Digitalisierung braucht Highspeed-Geschwindigkeiten. Gemeinsam schaffen wir dafür in Münster die zukunftsfähige Digitalinfrastruktur“, betonen unisono Stadtwerke-Geschäftsführer Sebastian Jurczyk und Thilo Höllen, Senior Vice President für Breitbandkooperationen bei der Telekom, in der Mitteilung.

Hand in Hand

Bei der Verlegung der Glasfaserkabel herrscht Arbeitsteilung: Die Stadtwerke bauen die Leitungen, die Telekom übernimmt die aktive Netztechnik. Beide Kooperationspartner wollen ihre komplette Produktpalette anbieten. Außerdem können Drittanbieter dank Open-Access-Prinzip ebenfalls auf das neue Glasfasernetz.

Mit welchem Anbieter auch die Menschen in Kinderhaus-West künftig im neuen Glasfasernetz surfen, können die jeweiligen Nutzer daher frei entscheiden.

Detaillierte Informationen zum Glasfaseranschluss und den Bauarbeiten finden Interessierte online unter: