„Blinder Alarm“ in Coerde

Münster-Coerde

Rauchmelder warnen. Und piepsende Brandmelder in einem Hochhaus sorgten am Freitagvormittag für ein Großaufgebot der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr in Coerde. zum Glück stellte sich das Ganze später nur als „Stiller Alarm" heraus.

Von Peter Sauer