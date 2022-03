Blutspende mit frischen Ideen

Münster-Kinderhaus

Am 4. April (Montag) findet von 16 bis 20 Uhr ein vom DRK organisierter Blutspendetermin in Kinderhaus statt. Dazu sind alle Interessierten ins Gemeindezentrum der Markusgemeinde am Idenbrockplatz eingeladen.

Von Iris Sauer-Waltermann