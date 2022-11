Bravo-Rufe und Publikums-Gesang

Schon vor dem Einlass standen Musikfreunde Schlange, um das Herbstkonzert des MGV Cäcilia 1890 Kinderhaus zu erleben. Der Chor trat zusammen mit dem Salonorchester auf, mit Freya Deiting als 1. Violine und Oliver Haug am Flügel.

Ebenso wurden sie musikalisch von einem Trio unterstützt, bestehend aus Sophia Kuhlenkötter am Klavier, Tania Almeida Teixeira (Cello und Querflöte) und Jacqueline Rath (Querflöte). Als Gastmusiker wirkte Lukas Kuhlenkötter (Cajon) mit.

Fast drei Stunden begeisterten die Musiker und Sänger die volle Agora mit vielen bekannten Melodien aus Film und Musical, Operetten und Schlager. Immer wieder gab es Bravo-Rufe. Zum Schluss fiel das Publikum beim Refrain mit ein, als „Die kleine Kneipe“ erklang. Zum Abschluss sangen alle kräftig mit beim Volkslied „Kein schöner Land“.

Es war nicht einfach für den traditionsreichen Männergesangsverein dieses Konzert auf die Beine zu stellen. Corona brachte viele Probleme mit sich: Standen beim letzten Auftritt vor drei Jahren noch 40 Sänger auf der Bühne, sind es nunmehr nur noch 26. Die Proben unter der Pandemie verlangten große Flexibilität und Geduld. Dirigent James Schäfer bedauert, dass der Nachwuchs fehle.

Sehr überzeugende Leistung

Der Vorsitzende Guido Rath fragte den Dirigenten im Vorfeld besorgt: „Sollen wir das Konzert machen?“. Schäfer antwortete vertrauensvoll: „Das kriegen wir hin. Na klar!“ Und wie überzeugend sie das hinbekamen, bestätigtem ihnen am Sonntag der Applaus und die Begeisterung ihres Publikums. Auch Rath strahlte am Sonntag, und wenn beim Udo-Jürgens-Potpourri „Vielen Dank für die Blumen“ erklang, dachte er vielleicht auch an die Gärtnerei Willing, die den Blumenschmuck sponserte.

Salonorchester und Männergesangsverein Cäcilia 1890 Kinderhaus e.V. Foto: Maria Conlan

Guido Rath hat ein wirklich gutes Team an seiner Seite. Sein Patenkind Inke Weßeling moderierte den Nachmittag, seine Tochter überzeugte an der Querflöte und mit ihrem Gesang beim Trio.

Auch früherer Chorleiter war begeistert

Beschwingte Melodien, Walzerklänge, Schlager und gelungene Soli sorgten für einen unterhaltsamen Nachmittag und fröhliche Besucher, darunter auch der ehemalige Chorleiter Frank Graczol, der zwei Tage zuvor 85 Jahre geworden war.