Bürgerbad wird zwei Grad kühler

Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland machen sich auch im heimischen Bürgerbad bemerkbar. Die Wassertemperatur wird gesenkt.

Ob Kraulen, Rückenschwimmen oder einfach nur Bahnen ziehen: Der Förderverein des Bürgerbads in Handorf freut sich, dass nach erfolgreichem Abschluss der jährlichen Wartungs- und Grundreinigungsmaßnahmen das Bürgerbad seinen Regelbetrieb mittlerweile wieder aufgenommen hat.

Der Krisenstab der Stadt Münster hat aufgrund der Gasmangellage die Anpassung der Wassertemperaturen in den städtischen Bädern beschlossen. Auch das Bürgerbad wird die empfohlenen Maßnahmen eins zu eins umsetzen. Das teilt Ludger Föller, zweiter Vorsitzender des Fördervereins Bürgerbad Handorf, in einer Pressenotiz mit.

Absenkung um zwei Grad

Demnach wird die Wassertemperatur in Handorf wie in allen städtischen Hallenbädern auch umgehend um zwei auf in der Regel 26 Grad abgesenkt werden. Dem Förderverein ist es wichtig, dass der Schwimmbetrieb fortgesetzt werden kann und bittet die Gäste des Bades um Verständnis.