CDU macht sich für Polizeistation im Norden stark

Sicherheit wird immer wichtiger, gerade auch in den Stadtteilen. Die bisherige Wache Nord befindet sich im Polizeipräsidium am Friesenring. Das bekommt bekanntlich bald einen Neubau in der Loddenheide. Dann ohne die Wache Nord im Haus. Deshalb plädiert die CDU für eine eigene Polizeiwache an einem neuen Standort ins Münsters Norden. Dabei wird Kinderhaus präferiert.

Wenn das Polizeipräsidium Münster wegen des beschlossenen Neubaus 2025 an die Loddenheide zieht, schließt auch die für Münsters Norden zuständige Wache am Friesenring. Deshalb müsse bereits jetzt die Nachfolge geregelt werden, so die CDU-Fraktion in einem Antrag, der in der Bezirksvertretung Nord am 14. September erörtert wird.

Standort gemeinsam mit dem Polizeipräsidenten auswählen

Demnach soll die Verwaltung beauftragt werden, die Planungen zur Einrichtung einer neuen Polizeistation im Norden aufzunehmen – in Kooperation mit Polizeipräsident Falk Schnabel. „Durch die zu erwartende mangelnde Polizeipräsenz könnte sich bei den Bürgern im Norden ein Gefühl der Unsicherheit ergeben“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Olaf Bloch auf Nachfrage. „Deshalb machen wir uns für eine neue Polizeistation Münster Nord stark, damit die Polizei auch künftig vor Ort präsent sein kann.“

Das bisherige Polizeipräsidium am Friesenring beheimatet noch die Wache Nord. Foto: Matthias Ahlke

Als Standort für die neue Wache Nord schlägt Bloch Kinderhaus vor. „Der Stadtteil liegt logistisch am Besten als Mittelzentrum zwischen Nienberge, Coerde und Sprakel.“

Polizei will auch eine Wache im Norden der Stadt

Auch wenn der Standort noch offen ist – die Polizei plant ihrerseits eine neue Wache im Norden, heißt es auf Nachfrage. Diese soll zeitlich noch vor dem Bezug des neuen Polizeipräsidiums öffnen. Für die Wache wird ein „Mietvertrag mit Bauverpflichtung“ ausgeschrieben.