Christoph Küster regiert in Sprakel

Das war eine tolle Sause für alle Schützen und Besucher des diesjährigen Schützenfestes des Schützenvereins St. Hubertus Sprakel 1719. Der noch und wegen der Pandemie deutlich länger amtierende König Udo Teigelkamp konnte endlich von der Kompanie standesgemäß abgeholt werden, begleitet vom Spielmannszug Greven Bahnhof.

Umzug und Festball

Anschließend ging es in die Kirche St. Marien Sprakel zur Hubertus-Messe - getreu dem Motto „Neuanfang“. Es folgte der stimmungsvolle Festumzug durch die Gemeinde zum Festzelt.

Dort fand die Ehrung der Gewinner des Pokal- und Medaillenschießens statt, welches im Jahr 2021 noch stattfinden konnte. Die Pandemie-Auflagen ließen es damals zu. Der Freitag fand seinen krönenden Abschluss durch den immer wieder faszinierenden Fahnenschlag und den großen Festball zu Ehren des Jubelkönigs Udo Teigelkamp.

Der Samstag begann mit dem Treffen der Mitglieder um 13 Uhr im Festzelt zum traditionellen Töttchen essen. So gestärkt, trat die Kompanie an und marschierte in Reihe zum Mahnmal an der Feuerwehrwache. Nach einer Rede des Oberst ging es zum Vogelschießen zum Festplatz.

Schuss 293 ging ins Schwarze

Mit dem 293. Schuss, der richtig gut saß, konnte Christoph Küster den Vogel von der Stange holen und wurde so Schützenkönig. Horrido! Jugendkönig wurde zuvor Paul Maxellon. Neuer Kinderkönig, ausgeschossen mit Korken, ist Nelius Westerberg. Kaiser ist Werner Gabriel. Der neue Thron wird umrahmt von den Offizieren Pascal Bröker, Marcel Grünagel und Tobias Hilbk.

An alle gedacht

Natürlich wurde auch für die kleinen Besucher etwas geboten wie zum Beispiel zwei Hüpfburgen und es konnte geknobelt werden – alles mit freundlicher Unterstützung von der Kita und Familienzentrum Outlaw.

Der beliebte „Hubertus-Sonntag“ begann mit der großen Kaffeetafel im Festzelt. Dann folgte das Jedermann-Schießen auf einen Holzschuh. 23 Gruppen mit je drei Schützen kämpften dabei voller Elan um ein Fass Bier. Eine gute Idee, denn so konnten auch Nichtmitglieder den Charme eines Schützenvereins erleben.

Lustige Anekdote am Rande: Leider war der Holzschuh so hartnäckig, dass das letzte Stück partout nicht mehr von der Stange fallen wollte. So wurde kurzerhand die Siegermannschaft mit dem signifikanten Namen „die Favoriten“ mittels Knobel-Wettbewerb ermittelt.

Festplatz ist ein Gewinn

Der Sonntag schloss mit der großen Tombola und der Übergabe der Preise vom Knobeln sowie der Ehrung der verdienten Vereinsmitglieder.

Der St.-Hubertus-Sprakel-1719-Vorstand war mit dem Fest, zum zweiten Mal komplett auf dem Festplatz, sehr zufrieden und möchte sich bei allen Beteiligten und Gästen auf diesem Wege bedanken.