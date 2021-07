Das münsterische Impfzentrum und der ASB machen gemeinsame Sache: Zusammen führen sie in den Stadtteilen Corona-Impfungen durch. Am Dienstags ging es nach Coerde.

Aus der Sicht von André Weber, Vorsitzender des ASB-Regionalverbands Münsterland, war das Interesse durchaus zufriedenstellend: 32 Bürgerinnen und Bürger fanden sich am Dienstag im Zeitraum von 10 bis 13 Uhr auf dem Hamannplatz ein, um sich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Auf seiner aktuellen Tour durch die münsterischen Stadtteile war der Impfbus des Arbeiter-Samariter-Bunds dort im Einsatz.

Jeder, der Interesse hatte, gegen Covid-19 geimpft zu werden, konnte sich am Bus zügig und natürlich kostenlos eine Spritze setzen lassen. Zur Wahl standen die Impfstoffe Biontech und Johnson & Johnson. Verantwortlich für die Aktion war das münsterische Impfzentrum, dass mit einer Ärztin und einem Medizinstudenten die Spritzen verabreichte und für die notwendige Vorabaufklärung sorgte. Zwei Zivilangestellte der Feuerwehr sowie fünf ASB-Mitarbeiter kümmerten sich um das Drumherum, zumal die Impflinge zur Überwachung im Anschluss noch kurze Zeit auf bereitgestellten Stühlen ausharren mussten.

Lob für mobile Impfaktion

„Ausgezeichnet!“ – von Passanten gab es spontanes Lob für die mobile Impfaktion. Und von Teilnehmern war zu hören, dass es bequem sei, sich ohne großen Aufwand direkt vor Ort impfen zu lassen. Wiederholt hieß es, dass man das Angebot mit Blick auf spätere Urlaubsreisen in Anspruch nehme. Für den bald bevorstehenden Heimflug nach Bulgarien ließ sich eine junge Frau den Johnson & Johnson-Impfstoff geben, da dieser nur einmal verabreicht werden muss. Eine Studentin berichtete, dass sie aufgrund des Starkregens in der vergangenen Woche ihre Zweitimpfung verpasst habe. Das wolle sie am ASB-Mobil nun nachholen, um vollständigen Impfschutz zu erhalten.

Wer erstmals den Pieks in den Oberarm bekommen hatte, der konnte sich, so er Biontech gewählt hatte, gleich den Termin für die zweite Impfung besorgen. 75 Prozent der Teilnehmer waren „Erstlinge“.

Impfbus macht Halt in Kinderhaus

In Münsters Norden macht der Impfbus am Donnerstag (22. Juli) von 14 bis 17 Uhr am Kinderhauser Sprickmannplatz Station. Weitere Impfbus-Termine sind geplant. Bislang sind, so André Weber, 15 vorgesehen.