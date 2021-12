Ab August auf Kunstrasen kicken

Seit Jahren soll Teutonia Coerde einen Kunstrasenplatz bekommen. Nun sieht es so aus, als würde der Sportverein aus dem Norden endlich zum Zuge kommen. Erste vorbereitende Firmen waren schon da. Doch die endgültige Entscheidung steht noch aus.

Das Fußballtraining auf dem Ascheplatz von Teutonia Coerde, berichtet deren Vorstandsvorsitzender Richard Lütkefels, kann in dieser Woche schon wieder nicht stattfinden. „Der Platz ist knüppelhart.“ Das sei schon in der vergangenen Woche so gewesen – tags drauf stand der Platz unter Wasser und musste aufwendig davon befreit werden.