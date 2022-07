Melanchthonschule platzt aus allen Nähten: „Auf Dauer kein Zustand . . .“

Die CDU-Ratsfraktion hat die Melanchthonschule in Coerde besucht: Aus ihrer Sicht gibt es keinen Zweifel, dass ein Neubau der viel zu kleinen Grundschule möglichst bald erforderlich ist.

Die Melanchthon-Grundschule steht vor Problemen, über die sich die Rathaus-CDU bei einem Besuch und im Gespräch mit Schulleiterin Anke Diekmann informiert hat. Es soll Abhilfe geschaffen werden. „Die Schule platzt aus allen Nähten und verfügt nicht über die nötige Infrastruktur“, so Coerdes Ratsfrau Jolanta Vogelberg.

Anerkennende Worte fanden die CDU-Politiker dazu, wie die Schule mit den Problemen bisher fertig wird. „Das Lehrerkollegium ist sehr engagiert, leistet hervorragende Arbeit und findet immer wieder kreative Lösungen. Aber das ist auf Dauer kein Zustand“, so Ratsherr Meik Bruns, schulpolitischer CDU-Sprecher und Vorsitzender des Schulausschusses. Einige Klassen säßen im Container. Die Mensa sei viel zu klein und werde auch als Lagerraum genutzt. Im Eingang arbeiten laut Mitteilung der CDU Lerngruppen. Er werde auch noch als Versammlungsraum genutzt. Obendrein biete das Lehrerzimmer nicht genug Platz fürs komplette Kollegium.

Seien das nicht schon Engpässe genug, so müsse zum neuen Schuljahr eine weitere und damit die siebte Eingangsklasse gebildet werden, um in Coerde genug Schulplätze zu haben. Befristet sollen weitere Container angeschafft werden, damit vier Differenzierungsräume eingerichtet werden können. Ratsfrau Jolanta Vogelberg sagt dazu: „Das ist kurzfristig richtig, aber wir kommen nicht umhin, dass es möglichst bald zu dem bereits beschlossenen Neubau kommt. Dafür setzen wir uns ein, damit Coerder Kinder nicht in andere Stadtteile verwiesen werden müssen.“

Das wäre aus CDU-Sicht auch schlecht für die Inte­gration im Stadtteil: „Hier erfüllt die Schule eine wichtige Aufgabe“, so Bezirksvertreter Hamayon Safi. Die Melanchthonschule sei in Münster die einzige Grundschule mit einem Schüleranteil von mehr als 50 Prozent mit ausländischer Herkunft.