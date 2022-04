Auf ersten Erfolgen aufbauen

Projekt „Coerde in Bewegung“ zieht erstes Resümee

Münster-Coerde

Schuleingangsuntersuchungen haben gezeigt, dass es in Coerde mehr übergewichtige Kinder als in anderen Stadtteilen gibt. Ein auf drei Jahre angelegtes Modellprojekt nimmt sich diesem Missstand nun an.

Von Iris Sauer-Waltermann