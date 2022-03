Bälle und Spielzeug für die Pause

Münster-Coerde

Dank des Fördervereins können die Schülerinnen und Schüler der Norbert-Schule in Coerde sich von nun an in der Pause so richtig austoben. Denn der Förderverein hat neue Pausenwägen organisiert – inklusive reichlich neuem Spielzeug und Sportgeräten.

Von Joel Hunold