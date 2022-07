Mitte August ist es wieder so weit: In der Nachbarschaft des Heidekrugs sind Jung und Alt zum viertägigen Event „Rieselfelder Kulturtage“ eingeladen. Das Oberthema anno 2022 heißt schlicht und einfach „Beat“.

Zum mittlerweile siebten Mal finden am rekonstruierten Rieselwärterhäuschen in der Nähe des Heidekrugs die „Rieselfelder Kulturtage“ statt. Vom 11. bis 14. August (Donnerstag bis Sonntag) hat der Schauspieler und Produzent Carsten Bender dort ein reichhaltiges Programm zusammengestellt. Thema in diesem Jahr ist „Beat“.

Höhepunkt und Abschluss der Kulturtage soll am 14. August die konzertante Aufführung von „Faust Hoch 3 – Kleine Faustschläge“ mit dem Film- und Bühnenschauspieler Thomas Thieme („Das Leben der Anderen“, „Babylon Berlin“) und seinem Sohn, dem Musiker Arthur Thieme, sein. Regisseurin Julia von Sell, die den Stoff eigens für die Rieselfelder in eine komprimierte Fassung gebracht hat, wird laut Mitteilung der Organisatoren eine kurze Einführung in ihre Inszenierung geben.

Den Eröffnungsvortrag zum Thema „Beat“ hält am 11. August (Donnerstag) um 15 Uhr Medienwissenschaftler Norbert Nowotsch. Am Ende des Vortrags erfolgt eine kleine Vernissage des ebenfalls von Nowotsch konzipierten „POETREE“ – ein Baum, der die Gedichte des New Yorker Postbeat-Dichters Steve Dalachinsky hören lässt.

Direkt im Anschluss öffnet das „kleinste Kino der Welt“ um 16.30 Uhr wieder die Tür. In dem Ein-Platz-Kino zeigt, wie auch am darauffolgenden Tag zur selben Zeit, der Verein Linse einen fünfminütigen Film mit dem Beat-Poeten Jack Kerouac, der in einer Endlosschleife wiederholt wird. Den Abschluss bildet um 19 Uhr ein Beat-Dialog aus westfälischer Perspektive zwischen dem Literaturwissenschaftler Walter Gödden und Carsten Bender.

Rieselfelder als grasgrüner Dancefloor

Der 12. August (Freitag) startet um 15 Uhr mit dem Medienwissenschaftler Rainer Weißenborn und seinem Vortrag zur „rätselhaften“ Zahl 23. William Burroughs habe als Erster die 23 als Kennziffer literarisch eingeführt und damit eine bis heute anhaltende 23er-Mania ausgelöst.

Die Tänzer und Choreoraphen Gifty Claresa Wiafe und Emmanuel Edoror verwandeln ab 19 Uhr vier Mal für jeweils 15 Minuten die Rieselfelder in einen grasgrünen Dancefloor.

Den 13. August (Samstag) beginnen um 15 Uhr der Philosoph und Dichter Andrew Rossiter sowie die junge, in Münster lebende Autorin Batoul Alraey. Rossiter trägt eine Beat-Geschichte aus eigener Feder vor, Alraey eine Auswahl eigener Texte im arabischen Original und deutscher Übersetzung.

Vögel auf sich zukommen lassen

Danach geht es um 17 Uhr zur Vogelsitzung mit dem Vogelkundler Manfred Röhlen. Statt klassisch auf den Spuren der Vögel zu wandern, setzen sich die Zuschauer hin und lassen die Vögel auf sich zukommen. Der Tag endet um 19 Uhr mit einer Lesung von „Hartmann & Konsorten“: Pitt Hartmann und Carsten Bender lesen „Gehen“ von Thomas Bernhard (Fassung: Mechtild Janssen).

Am 14. August (Sonntag) um 11 Uhr lädt Theaterregisseur Manfred Kerklau zum gemeinsamen Qi Gong in der Vogelwelt ein. „Des Kranichs Hals“ hat er sein Bewegungsprogramm zum Mitmachen genannt, und es wird für alle „frühen Vögel“ auch schon am Donnerstag um 6 Uhr morgens angeboten.

Um 12 Uhr nimmt Hans-Uwe Schütz von der Biologischen Station alle Interessierten mit auf seine Führung „Schlag auf Schlag in den Rieselfeldern – Vom Kommen und Gehen im Vogelparadies.

Höhepunkt der Kulturtage: „Faust Hoch 3“

Und dann kommt um 15 Uhr der Abschluss und Höhepunkt der Kulturtage, „Faust Hoch 3“. Sind alle anderen Veranstaltungen kostenlos – es wird allerdings um Spenden gebeten – wird für die Veranstaltung in der Regie von Julia von Sell mit Thomas Thieme und Arthur Thieme erstmals Eintritt erhoben. Der Vorverkauf im Internet über www.localticketing.de hat bereits begonnen.

Die „Rieselfelder Kulturtage“ werden vom Kulturamt der Stadt Münster und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe gefördert.