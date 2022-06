Breitere Gänge und Sushi-Bar

„Das ist ein Meilenstein für Coerde“, sagte bereits vier Wochen vor der Eröffnung Manfred Igelbrink, Bezirksbürgermeister. Und am Tag der Eröffnung stürmten jetzt bereits viele Menschen freudig in den neuen Edeka und den neuen Rossmann im Coerdemarkt.

Die letzten Bagger verabschieden sich vom Coerdemarkt, der letze Fenster-Sichtschutz ist verschwunden: Am Donnerstag öffneten am Hamannplatz der neue Edeka-Markt Rotthowe und der Rossmann-Drogerie-Markt. Bereits Mittwochabend gab es ein Get-together mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und sozialem Leben.

Bis zuletzt wurden noch alle Regale aufgefüllt, bevor der alte und neue Marktleiter Harald Müller-Vorspohl den neuen Markt eröffnete. Er ist seit elf Jahren am Standort Coerde tätig. „Wir sind am Ende noch etwas ins Schwimmen gekommen“, sagte Investor Friedhelm Rotthowe. „Es fehlten angesichts der allgemeinen Materialknappheit 350 Regalteile, da mussten wir improvisieren.“ Das gelang gut.

Inhaber Frederik Rotthowe (v.l.), Frank Bomhoff( Leiter Projektentwicklung und Standortplanung, L. Stroetmann) Marktleiter Harald Müller-Vorspohl, Inhaber Friedhelm Rotthowe und Jörg Wolf (Geschäftsbereichsleiter Groß- und Einzelhandel, L. Stroetmann) stoßen auf die Markteröffnung an. Foto: Peter Sauer

Was auf den ersten Blick angenehm auffällt, sind die breiten Gänge und Regale auf Augenhöhe der Kunden, das helle Licht und das übersichtlich gestaltete Sortiment auf einer Verkaufsfläche von gut 2000 Quadratmetern. Das Sortiment wurde deutlich erweitert und nach den zeitgemäßen Kundeninteressen strukturiert.

Erweiterte Produktauswahl gut präsentiert

Insgesamt 20.000 verschiedene Artikel bietet der neue Edeka-Markt seinen Kunden, darunter auch viele Neuheiten. So gibt es jetzt auch eine Salat- und eine Sushi-Bar, an der täglich frisches Sushi hergestellt wird. Des Weiteren wurde das Fisch- und Seafoodkonzept der Firma de Gruyter in die Frischetheke integriert. Diese ist insgesamt 24 Meter lang. Neben Fisch erhalten die Kunden hier auch Käse sowie frische Fleisch- und Wurstwaren, für die Metzger Philipp Janning und sein Team zuständig sind.

Metzger Philipp Janning präsentiert Fleischempfehlungen im neuen Edeka Rotthowe im Coerdemarkt. Foto: Peter Sauer

Das regionale Sortiment wurde ebenfalls deutlich ausgebaut und präsentiert sich in einer eigenen Abteilung. Mehr als 50 Lieferanten aus dem Münsterland sorgen hier für eine vielfältige Auswahl von Likör über Eingemachtes bis hin zu Honig. Neben den Neuerungen findet sich im Markt aber auch Altbewährtes: so ist die Bäckerei Schrunz weiterhin mit einem Backshop vertreten und auch eine Westlotto-Filiale ist wieder in den Markt integriert. Zum Team des neuen Rotthowe-Marktes gehören über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter auch einige bekannte Gesichter.

Rossmann ist weiterer Kundenmagnet

Neben dem Edeka gibt es in dem neuen Coerdemarkt, der von der Firma Stroetmann geplant und gebaut wurde, außerdem eine Rossmann-Filiale mit rund 730 Quadratmetern Einkaufsfläche, die ebenfalls am Donnerstag eröffnet wurde. Bis einschließlich Freitag (3. Juni) gibt es bei Rossmann zehn Prozent auf alles. Das Obergeschoss wird von Rotthowe und Rossmann komplett als Bürofläche genutzt.

Der neue Edeka Rotthowe im Coerde-Markt von der Kreuzung aus betrachtet.. Foto: Peter Sauer

Der Edeka-Markt hat künftig von montags bis samstags t von 8 bis 21 Uhr geöffnet, der Rossmann-Drogerie-Markt von 8 bis 20 Uhr.