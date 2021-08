Brunnen in Corde sprudelt wieder

Das Grünflächenamt hat den Brunnen am Hamannplatz wieder in Betrieb genommen. Die CDU hatte das beantragt – die Umsetzung aber reicht ihr eigentlich nicht aus.

Während viele Springbrunnen in der Stadt stillstehen, läuft der Brunnen am Hammanplatz wieder. „Mit der Verwaltung mehrfach zu sprechen, hat sich ausgezahlt. Mein Dank gilt dem Amt für Grünflächen, das meiner Anregung, den Brunnen diesen Sommer in Betrieb zu nehmen, nachgekommen ist“ freut sich Jolanta Vogelberg, CDU-Ratsfrau für Coerde.

„Regelmäßig spielen auch die Kinder dort, da wir in Coerde leider keinen Wasserspielplatz haben. Ein Brunnen am Hamannplatz gehört zu Coerde, und das auch nach der Platzumgestaltung“, so Vogelberg in einer Pressemitteilung. Der Brunnen soll bis zum Beginn der Umgestaltung des Platzes weiter betrieben werden.

Stadtweites Konzept beantragt

„Bereits 2019 haben wir die fast stadtweite Stilllegung von Münsters Brunnen kritisiert und ein stadtweites Konzept für Brunnen und Wasserspielflächen beantragt“, ergänzt Babette Lichtenstein van Lengerich, umweltpolitische Sprecherin der CDU-Ratsfraktion und Ratsfrau für Kinderhaus-West. Passiert sei aber wenig. Nun gebe es immerhin für Coerde eine Lösung.