Corona war eine große Herausforderung

Erst im Herbst 2020 hatte der „Kreisel e.V.“ die Trägerschaft der OGS an der Melanchthonschule übernommen. In der ersten Bilanz wird deutlich, dass es einige Herausforderungen gab.

Eine durchweg positive Bilanz ziehen jetzt die Verantwortlichen der Offenen Ganztagsschule (OGS) an der Melanchthonschule für das erste Jahr. Mit einer tollen Aktion überraschte das Team des Offenen Ganztags nun die Kinder: Viele bunte abbaubare Heliumballons flogen am Nachmittag in den Himmel über Coerde. An einer Schnur hingen kleine Karten, gestaltet von den Kindern, mit den besten Wünschen für die Sommerferien.

Erst im Herbst 2020 hatte der „Kreisel e.V.“ die Trägerschaft der OGS an der Melanchthonschule übernommen. „Das war eine ganz schön spannende Aufgabe und eine neue Herausforderung für uns,“ wird Lara Ufermann, Koordinatorin der Einrichtung, in einer Pressemitteilung zitiert. „Die OGS war vorher unter städtischer Trägerschaft, und wir haben zusammen mit den Teammitgliedern, die geblieben sind, ein neues Team aufgebaut. Dazu die Räume neugestaltet und an einigen Stellschrauben im pädagogischen Konzept gedreht. Dabei wurden wir super vom Lehrerteam und der Rektorin Anke Diekmann unter-stützt,“ berichtet sie.

Nicht zu vergessen, die Corona-Pandemie: „Das war natürlich noch eine zusätzliche Herausforderung, die wir meistern mussten. Da hat das Team echt gezeigt, was es kann. Ein riesen Lob dafür“, erzählt Lara Ufermann abschließend. Umso erfreulicher, dass aufgrund der niedrigen Inzidenz ein kleines OGS-Sommerfest vor den Ferien möglich war. Weitere Infos gibt es auf www.kreisel-emsdetten.de.