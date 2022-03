So soll Coerde in Schwung kommen

Auch und besonders in Coerde haben die Daten der Schuleingangsuntersuchungen zur Gesundheit und zum Sport- und Bewegungsverhalten der Kinder dringenden Handlungsbedarf deutlich gemacht. Da soll nun ein neues Projekt helfen: „Coerde kommt in Schwung“

Der Alltag bietet Kindern immer weniger Möglichkeiten, ihren Bewegungsdrang auszuleben. Auch Handy, Spielkonsole und Co. tragen dazu bei, dass sie einen großen Teil des Tages sitzend verbringen. Die Corona-Zeit tut ihr Übriges. Auch und besonders in Coerde haben die Daten der Schuleingangsuntersuchungen zur Gesundheit und zum Sport- und Bewegungsverhalten der Kinder dringenden Handlungsbedarf deutlich gemacht.

Genau da will das Projekt „Coerde in Bewegung“ ansetzen. „Die Kinder sind zu schwer und bewegen sich zu wenig“, bringt es Chitam Hense, Sportkoordinatorin beim Verbund Sozialtherapeutischer Einrichtungen NRW auf den Punkt. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Jule Wagner vom Stadtsportbund will sie sich nun dafür einsetzen, dass konkrete Bewegungsangebote im Stadtteil geschaffen und bekannt gemacht werden. Und dass sie genutzt werden können.

Ein Rucksack voller Ideen

Zum Hintergrund: Das städtische Gesundheitsamt, der Stadtsportbund und der Verbund Sozialtherapeutischer Einrichtungen NRW arbeiten bei diesem Thema zusammen. Das auf drei Jahre angelegte Modellprojekt wird von den gesetzlichen Krankenkassen und Krankenkassenverbänden NRW gefördert. Mit einem Rucksack voller Ideen und Visionen will das Projektteam „Coerde in Bewegung“ mit allen Akteuren die erforderlichen Strukturen für alle Altersgruppen und Lebensbedingungen entwickeln und dafür die vielfältigen Unterstützungsangebote kommunaler und freier Träger zur Bewegungsförderung mit dem Engagement der ehrenamtlich tätigen Bürgerschaft verknüpfen.

Chitam Hense und Jule Wagner haben sich bereits auf den Weg gemacht, bewegungs- und gesundheitsförderliche Lebenswelten für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre in Coerde zu schaffen. „Wer zur Bewegung anregt, unterstützt die ganzheitliche Entwicklung, die auch die Wahrnehmung, die Reifung kognitiver Fähigkeiten sowie seelische und soziale Potenziale umfasst“, sind sich beide einig.

Großen Wert legt das Projektteam darauf, die Beteiligten und die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil einzubinden und mit ihnen die Strukturen für Sport und Bewegung passgenau zu entwickeln. „Die Angebote müssen bezahlbar und gut erreichbar sein“, erklärt Chitam Hense.

Mangel an niedrigschwelligen Angeboten

Ein erster Austausch hat ergeben, dass es schon viele Angebote in Coerde gibt, es aber an einem beständig aktiven Netzwerk zum Thema Sport und Bewegung fehlt. Zugleich mangele es an niedrigschwelligen Angeboten, die für jeden erreichbar und nutzbar sind. Inklusive Angebote auch für Menschen mit Behinderungen oder ohne Wettkampfcharakter seien wünschenswert. Auch die Infrastruktur müsse angepasst werden.

So reiche beispielsweise die Busanbindung nicht bis zum Sportangebot oder es müssten schlecht beleuchtete Strecken zu Fuß zurückgelegt werden. Zudem bleibe der Mangel an verfügbaren Sporthallen oder Sporträumen und die Schwierigkeit, Ehrenamtliche und Fachpersonal zu gewinnen.

„Eine Idee könnte auch sein, mehr Sportangebote zu den Kindern und Jugendlichen in Kitas und Schulen zu bringen“, schlägt Chitam Hense vor. Konkrete Ideen seien willkommen.

Weitere Infos haben der Verbund Sozialtherapeutischer Einrichtungen NRW, Sportkoordinatorin Chitam Hense (E-Mail: c.hense@vse-nrw.de,

0178 / 47 059 68) und vom Stadtsportbund Sportkoordinatorin Jule Wagner (E-Mail: j.wagner@ssb.ms,

0251 / 38 347 651.