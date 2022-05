Zusammen mit vier weiteren Männern steht Bezirksbürgermeister Manfred Igelbrink gerade inmitten des nigelnagelneuen Einkaufsmarkts am Hamannplatz. Modern ist dieser Markt. Hell ist er. Nobel wirkt er. Und in knapp vier Wochen darf jeder rein.

„Das ist ein Meilenstein für Coerde“, sagte am Donnerstagmorgen ruhig, unaufgeregt aber mit einem hörbaren Ausrufezeichen am Ende des Satzes Manfred Igelbrink, seines Zeichens Bezirksbürgermeister in Münster-Nord.

Zusammen mit vier weiteren Männern steht Igelbrink gerade inmitten des riesigen, nigelnagelneuen Einkaufsmarkts am Hamannplatz. Modern ist dieser Markt. Hell ist er. Nobel wirkt er. Allen ist die Freude darüber, dass der „Edeka am Hamannplatz“ endlich eröffnet wird, deutlich anzumerken. Allen voran Marktleiter Harald Müller-Vorspohl, der gut gelaunt damit kokettiert, dass er ja stets der Kleinste in jeder Runde sei und es ihn deshalb doppelt freue, wenn er Sätze auf dem Hamannplatz höre wie diesen: „Wenn wir Sie sehen, freuen wir uns, weil wir wissen, jetzt geht es bald los.“

Fünf Männer im leeren Markt

Das tut es wirklich. In ziemlich genau vier Wochen: Am 2. Juni wird der Edeka-Markt Rott­howe mit integriertem Backshop der Firma Schrunz und einer Rossmann-Filiale eröffnet. Zehn Jahre Planung liegen dann hinter den Beteiligten. Schon lange zuvor, erinnert Friedhelm Rotthowe – einer der fünf Männer im noch leeren Markt – habe sein Unternehmen Neues wagen wollen. Die Firma Rotthowe, deren geschäftsführender Gesellschafter Friedhelm Rotthowe ist, hatte den alten Markt betrieben und wird auch Betreiber des neuen Einkaufszentrums sein. „Mit dem neuen Markt macht Coerde einen ganz großen Sprung nach vorne“, unterstreicht Manfred Igelbrink und ruft in Erinnerung, dass Bürger das alte Lebensmittelgeschäft als „schangelich“, also heruntergekommen, bezeichnet hätten und nach Kinderhaus zum Einkaufen fuhren.

Coerder sagen zunächst „Nein“

Stationen auf dem Weg zum neuen Hingucker in Coerde:

Im Mai 2011 startet das Bauvorhaben mit dem Erwerb eines ersten Teileigentums aus der Eigentümergemeinschaft Hamannplatz.

Der Planungsprozess mit dem Büro „Maas & Partner Architekten“ startet im Oktober 2012.

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Coerde – Stadtteilzentrum am Hamannplatz“ kommt im Dezember 2012.

Coerder Bürgerinnen und Bürger richten sich Ende 2014 gegen die Pläne.

Eine Zukunftswerkstatt mit Bürgern gibt es 2015 – mit der Folge, dass das Planungskonzept vollständig überarbeitet wird.

Die Freigabe der neuen Planung durch den Gestaltungsbeirat der Stadt Münster erfolgt im Juni 2018.

Der Beginn des ersten Bauabschnitts (Apotheke, Sparkasse und Eisdiele) erfolgt im Herbst 2018, die Fertigstellung im März 2019.

Einen Ausweichmarkt in den Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkasse gibt es von Januar 2021 bis Januar 2022;

Der zweite Bauabschnitt startet im Januar 2021.

Über 40 Jahre zusammen

Seit diesem April nun wird das neue Marktgebäude eingerichtet und bestückt. Im Mai wird die Übergabe der Mieteinheit an Rossmann erfolgen. Und am 2. Juni (Donnerstag) werden sowohl der Edeka-Markt als auch die Rossmann-Filiale eröffnet.

Schon über 40 Jahre, überschlagen Friedhelm Rotthowe, Frank Bomhoff (Projektentwickler, Stroetmann) sowie Jörg Wolf (Geschäftsbereichsleiter, Stroetmann) kurz, arbeiteten beide Unternehmen erfolgreich zusammen. „Uns hätte es überfordert, das allein zu machen; Bauherr und Investor ist Stroetmann“, sagt Rotthowe.

2000 Quadrater umfasst die Verkaufsfläche des neuen Rotthowe-Marktes, 730 Quadratmeter die der Rossmann-Filiale. 130 ebenerdige Parkplätze gibt es, darüber hinaus zwei Ladepunkte für E-Autos. Was das Unternehmen Stroetmann investiert hat? „Einen Betrag im zweistelligen Millionenbereich.“ Mehr lässt sich Frank Bomhoff an diesem Donnerstagmorgen nicht entlocken.