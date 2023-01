Der Sohn übernimmt den Vorsitz

Der Führungsposten bleibt in der Familie: Karsten Bölling hat beim Heimatverein Sandrup-Sprakel-Coerde als Nachfolger seines mit viel Lob verabschiedeten Vaters den Vorsitz übernommen.

Was wäre der Heimatverein Sandrup-Sprakel-Coerde ohne Alfred Bölling? Nicht einmal das Herzstück des Vereins, den Heimathof, gäbe es heute ohne ihn, wie Professor Elmar Lange in seiner Laudatio auf den scheidenden, langjährigen Vorsitzenden konstatierte. „Die Hälfte seiner Lebenszeit engagierte sich Alfred Bölling für den Verein. Seit 2002 war er Vorsitzender des Vorstands.“

Im Rahmen einer Mitgliederversammlung verabschiedeten Vereinsmitglieder, die meisten unter ihnen langjährige, treue Weggefährten und Freunde, Alfred Bölling am Sonntagabend in den „ehrenamtlichen Unruhestand“, wie Lange sagte: Wohlverdient, wie ausnahmslos jeder der rund 40 Wahlberechtigten befand.

Erste Mitgliederversammlung seit 2019

Anschließend wählten sie Alfred Bölling einstimmig zum Ehrenvorsitzenden. Als Nachfolger für das Amt des Vorsitzenden wurde sein Sohn Karsten Bölling gewählt, der zuvor das Amt des Kassierers innehatte.

Zum neuen Kassierer und zugleich auch neu in den Vorstand wählten die Mitglieder Philipp Jörg. Ins Amt der stellvertretenden Vorsitzenden wurde Helmut Wilken, zuvor als stellvertretender Kassierer im Einsatz, gewählt. Wilken folgt damit auf die scheidende Stellvertreterin Monika Gausepohl, die für eine neue Amtszeit in dieser Funktion nicht mehr antrat. Stattdessen fungiert sie neben Andrea Kruse und Volker Buckebrede künftig als Beisitzerin.

Kastanien mit 1000-Liter-Regenfass gerettet

Coronabedingt war dies die erste Mitgliederversammlung des Heimatvereins seit 2019. Souverän leitete sie Alfred Bölling wie eh und je. Er übergab die Geschicke mit einer Bilanz, die sich mehr als sehen lassen konnte, an den neuen Vorstand: „Wir haben ein Corona-Kreuz zur Erinnerung an die durch die Pandemie Verstorbenen aus Münsters Norden am Wanderweg errichtet. Dort gab es Besuch von vielen Wandergruppen oder auch den Landfrauen aus Greven. Entlang des Reitweges wurden zahlreiche Obstbäume neu gepflanzt, anderswo zwei Walnussbäume.“

Bedingt durch die massive Trockenperiode während des Sommers im vergangenen Jahr drohten drei ebenfalls neu gepflanzte Kastanien zu verdorren: Kein Problem für Alfred Bölling – ein flugs beschafftes 1000-Liter-Wasserfass rettete sie davor.

Investitionen in die Nachhaltigkeit

„Die Vereinsbilanzen sind vorbildlich und makellos geführt“, resümierten die Kassenprüfer Detmar Buckebrede und Toni Averbeck die Finanzlage des Vereins. Das ist nicht zuletzt ein Verdienst des langjährigen Kassierers Karsten Bölling.

Coronabedingt weitgehende Einnahmeausfälle bei der Vermietung des vereinseigenen Heimathofes konnten durch zuvor getätigte Investitionen in die Nachhaltigkeit weitestgehend kompensiert werden: zur „Wahrung der Schöpfung“, wie Alfred Bölling dies auch nannte. „Die Photovoltaikanlage ist durch Einnahmen bei der Netzeinspeisung komplett refinanziert. Nun wollen wir herausfinden, ob innovative Technik zur Speicherung der Energie nachgerüstet werden kann.“

Die Atmosphäre im Verein scheint bestens. Den scheidenden Vorstand entlasteten die Mitglieder einstimmig, genau wie alle neuen Vorstände einstimmig in ihre Ämter gewählt wurden. Mit Heimatliedern und westfälischen Schnittchen klang der Abend in gesellig aus.