Die Gaststätte Eichhorn-Eck wird abgerissen

Die Gaststätte Eichhorn-Eck am Eichhornweg 2 wird gerade abgerissen.

Das Eichhorn-Eck gehörte seit jeher zu Coerde wie der Eiffelturm zu Paris. Jetzt ist die Imbiss-Gaststätte am westlichen Eingang des Stadtteils allerdings bald Vergangenheit: Denn das Eichhorn-Eck wird in diesen Tagen abgerissen.

Schon seit Längerem nagte der Zahn der Zeit ganz erheblich an dem Gebäude, das jeder Coerderaner kennt. War doch die zur Straße gelegene Fassade einst ganz charakteristisch mit Graffiti gestaltet worden. Gezeigt wurden ein Eichhörnchen und ein Hermelin in Übergröße – angelehnt an die gleichnamigen Straßen im Quartier.

Am Gebäude nagte der Zahn der Zeit

Nachbarn erinnern sich daran, dass die Eckkneipe „eigentlich schon immer“ da war. „Mindestens 40 Jahre“, meint einer. Zeitweise sei dort auch ein Lebensmittelladen untergebracht gewesen.

Zuletzt sei das Gebäude allerdings „stark sanierungsbedürftig“ gewesen, berichtet Eigentümer Haroon Ilyas, der die Immobilie im Jahr 2018 erwarb. Auch habe sich der Betrieb zum Schluss nicht mehr recht gelohnt. Dann sei Corona noch dazu gekommen. Schließlich habe sich der Eigentümer entschlossen, das Gebäude abreißen zu lassen.

Die Abbrucharbeiten sind inzwischen in vollem Gange. Und was passiert danach? „Auf dem Gelände soll ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen errichtet werden“, so Ilyas.