Dieb stiehlt 20 Euro in Corona-Teststation

Etwa 20 Euro hat ein Dieb in einer Corona-Teststation bei einem Einbruch gestohlen. Weit kam der vermeintliche Täter damit aber nicht.

In Coerde wurde in eine Corona-Teststation eingebrochen.

Ein polizeibekannter Täter ist am Sonntagabend (8. Januar) gegen 21.37 Uhr in eine Corona-Teststation auf dem Hamannplatz in Coerde eingebrochen.

Der 18-jährige Tatverdächtige verschaffte sich laut Polizei Zugang zum Container, klaute circa 20 Euro Bargeld und flüchtete. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Flüchtigen in der Nähe an und nahm ihn vorläufig fest.

Der Einbruch wurde zuvor durch ein Überwachungssystem aufgezeichnet. Dadurch konnte die Betreiberin der Teststation Hinweise geben, die zur Ergreifung des Tatverdächtigen geführt haben.