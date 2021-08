Digitaler Aufschwung für Coerde

Der Stadtteil Coerde zeichnet sich durch soziale Probleme und vielfach auch durch Mängel in der digitalen Ausstattung der Haushalte aus. Nun wurde er als Modellstandort für ein Projekt ausgewählt, das die digitale Beteiligung der Menschen an der Gesellschaft fördert.

Simone Zehahla vom Awo-Beratungsteam freut sich über die Zusage: Coerde ist einer von fünf Modellstandorten und erhält jetzt viel Unterstützung bei der digitalen Förderung des Stadtteils.Das Stadtteilbüro der Awo liegt am Nerzweg 9.

Kinder sprechen mit ihrer Lehrerin am Laptop, Homeoffice gehört zum Alltag, Waren und sogar Impftermine werden bevorzugt im Internet bestellt. „Der Corona-Lockdown hat uns verschärft gezeigt, wie wichtig es für die Menschen ist, digital an der Gesellschaft teilzuhaben“, erklärt Simone Zehahla vom Stadtteilbüro der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Coerde.