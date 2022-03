Neues Stadtteilhaus am Hamannplatz

Am Hamannplatz in Coerde soll ein großes neues Stadtteilhaus entstehen. Der Sieger des Architektenwettbewerbs steht fest. Doch zumindest ein kleines Fragezeichen steht hinter der Finanzierung des Millionenprojekts.

So soll das neue Stadtteilhaus in Coerde laut des Gewinnerentwurfs von bbp Architekten aus Münster aussehen.

Möglichst noch in diesem Jahr soll mit den ersten Arbeiten für das neue Stadtteilhaus am Hamannplatz in Coerde begonnen werden. Das sagte Peter Todeskino, Geschäftsführer des stätischen Tochterunternehmens WBI, in der Sitzung der Bezirksvertretung Nord.