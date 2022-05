Fünf coole Typen geben Heimspiel

Sie bilden Downtown MS: Die Band gründete sich mitten in der Pandemie in Münsters Norden.

Mitten in der Corona-Pandemie, die für viele kulturelle Projekte eine gigantische Herausforderung darstellt oder sogar das Aus bedeutet hat, wurde im letzten Sommer in Münsters Norden mit Downtown MS ziemlich spontan eine in vieler Hinsicht bemerkenswerte Band gegründet.

Initiator Siggi Mertens ist als Lead­gitarrist eine echte lokale Größe und war in den 80er- und 90er-Jahren mit vielen Bandprojekten sehr erfolgreich (Marilyn, Razzle Dazzle), außerdem erreicht er heute mit seinen Unterrichtsvideos bei Youtube weltweit eine riesige Zuhörerschaft.

Er suchte zunächst die Zusammenarbeit mit Sänger und Akustikgitarrist Paul McCarthy aus Liverpool, der seit über zehn Jahren in Münster lebt und vor allem mit dem Duo McCarthy & Koch überregionale Bekanntheit erreicht hat. Als weiterer Sänger konnte Michael Mühlmann gewonnen werden, ebenfalls schon lange in und um Münster musikalisch aktiv, oft auch als Solist und mit Gitarre. Bei Downtown MS ist er allerdings am Klavier zu hören.

Bekannte Gesichter, bekannte Klänge

Auch die Rhythmusgruppe hat es in sich: Bassist Martin Schlee ist als Sänger und Gitarrist mit dem Akustikduo Times like these erfolgreich, während Drummer Bernd Werner nicht nur bei dem Blues-Trio Mississippi Campfire, sondern auch bei unzähligen Sessions in Münster aktiv und für sein einfühlsames Spiel bekannt ist.

Die fünf Musiker vereint ihre Vorliebe für mitreißende Rock- und Popmusik und eine hochwertige, geschmackvolle Songauswahl, heißt es in der Presseankündigung weiter. Das ständig wachsende Repertoire von Downtown MS reicht von Klassikern der 70er-, 80er- und 90er-Jahre bis in die heutige Zeit.

Songs von den Dire Straits, Pink Floyd, Genesis, Beatles, Fleetwood Mac, Police, Oasis, Spandau Ballet, REM, U2, Phil Collins, Elton John, Ed Sheeran oder Snow Patrol sorgen generationsübergreifend für beste Stimmung bei allen Fans handgemachter Livemusik.

Bereits einige Konzerte in den Niederlanden

Nachdem Downtown MS im Gründungsjahr 2021 bereits einige Konzerte in den Niederlanden und in Münster absolviert hat, gibt es nun am 21. Mai (Samstag) ein echtes Kinderhauser Heimspiel: Im Rahmen der „KULTURfrische“ – Sommerbühne“ spielt die Band am Bürgerzentrum Kap.8, Idenbrockplatz 8. Bei gutem Wetter gibt’s das Konzert Open Air, bei Regen geht es rein. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf zum Preis von zehn Euro im Kap.8 oder (zuzüglich Gebühren) unter www.localticketing.de.

Die „KULTURfrische“ wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien ( Förderprogramm „Neustart Kultur, Programm 2“)