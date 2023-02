Für kleine Forscher und alle Freunde des Friedens

Das preisgekrönte Tanz-Triptychon „Spectacular Failure“ aus Köln ist am 12. Februar in der Meerwiese zu sehen.

Das neue Halbjahresprogramm Frühjahr / Sommer 2023 des Begegnungszentrums und Theaters in der Meerwiese ist erschienen. Es beinhaltet unter anderem drei Produktionen für Kinder ab zwei beziehungsweise drei Jahren, „um den Forscherdrang bei den Allerjüngsten anzufeuern“, heißt es in der Ankündigung.

Ein weiterer Schwerpunkt des Programms richtet sich mit den Themen Frieden, Freiheit und Demokratie im Jubiläumsjahr „375 Jahre Westfälischer Frieden“ an Jugendliche. Aber auch Grundschulkinder sollen in diesem Halbjahr nicht zu kurz kommen.

Liedermacher am Klavier

Die Eröffnung des Spielzeithalbjahres erfolgt am Freitag (10. Februar) um 19.30 Uhr mit einem „Arabisch-deutschen Vorlese-Café“ der Kulturinitiative Coerde. Am Samstag (11. Februar) um 19.30 Uhr gibt es einen „Poetisch-politischen Liederabend“. Michael Holz alias „Kaum Jemand“ ist Liedermacher am Klavier und singt unter anderem über menschliche Absurditäten wie krankhaftes Konsumverhalten und wahnsinnige Ernährungstrends. Inspiriert durch Element of Crime, Jaques Brel, Rio Reiser, Rainald Grebe und anderen entsteht ein eigenes Chanson-Programm – melancholisch, verträumt, gleichwohl absurd, politisch und satirisch.

Lieder über aktuelle politische und biografische Themen

„Woger“ alias Wolfgang Gerbig stand bereits mit namhaften Kollegen wie Jan Degenhardt, Manfred Maurenbrecher, Pippo Pollina, Lydie Auvray und Bastian Bandt auf der Bühne. „Mit den Zeiten“ heißt sein neues Programm mit Liedern über aktuelle politische aber auch biografische Themen.

Preisgekröntes Tanz-Triptychons „Spectacular Failure“

Das Eröffnungswochenende schließt am Sonntag (12. Februar) um 17 Uhr mit einem Gastspiel-Highlight für Interessierte ab zwölf Jahren. „Hallo, guckt hier jemand zu?“, ist der Auftritt des preisgekrönten Tanz-Triptychons „Spectacular Failure“ aus Köln überschrieben. Dazu heißt es in der Ankündigung: „Wer Erwartungen weckt, ist zum Scheitern verurteilt. Wer zu langsam ist, wer sich nicht in die Gruppe eingliedert, wer das System hinterfragt, der fliegt raus! Kein Job, kein Geld. Scheitern ist keine Option! Also jeden Tag aufs Neue: aufstehen, anziehen, trainieren, liefern, bedienen, unterhalten (werden) – Content schaffen, Feedback kriegen. Neue Runde.“

Tickets gibt es unter www.localticketing.de und www.lctk.de/Meerwiese und weitere Infos auch unter www.meerwiese.muenster.de.