Gähnende Leere auf dem Hamannplatz

Schon in den vergangenen Wochen schrumpfte das Angebot auf dem Coerder Wochenmarkt ständig. Am Donnerstag dann war kein Beschicker mehr vor Ort. Wir fragten die Leiterin der Bezirksverwaltung Nord, Stefanie Remmers, nach den Gründen.

Wer am Donnerstagnachmittag auf dem Wochenmarkt am Hamannplatz schnell etwas Frisches einkaufen wollte, wurde enttäuscht: Wo sonst Beschicker ihre Waren anbieten, herrschte gähnende Leere.

War das stürmische Wetter Schuld? „Nein, wir gehen davon aus, dass der Wochenmarkt an diesem Standort vorerst nicht mehr stattfindet“, mutmaßt die Leiterin der Bezirksverwaltung Nord, Stefanie Remmers, auf Anfrage unserer Zeitung.

Grund ist wohl die Baustelle

Bereits in den vergangenen Wochen sei das Angebot auf dem zentralen Platz in Coerde stetig geschrumpft. Grund sei wohl eine Baustelle, die die Zu- und Abfahrt der Marktfahrzeuge erschwert. „Zuletzt waren nur noch ein Fleisch- und ein Käsewagen vor Ort“, so Remmers. Aber auch diese wurden von den Besuchern gerne angenommen.

Leider würden sich die Arbeiten an der Rossmann- und Edekafiliale und anschließend die Umbaumaßnahme des gesamten Platzes noch einige Jahre hinziehen, so Stefanie Remmers. Damit bleibe die Situation für die Marktbeschicker schwierig. Im neuen Konzept sei ein Wochenmarkt dann wieder ausdrücklich vorgesehen. Die Fertigstellung des gesamten Platzes könnte sich jedoch bis 2025 hinziehen.