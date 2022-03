Im Schwimmbad Abstand halten mit Poolnudeln

Wie verändert sich unser Leben durch die Corona-Pandemie? Dieser Fragt geht ein Theaterstück nach, welches am Wochenende in der Meerwiese in Coerde aufgeführt wird. Es sind noch Karten vorhanden.

Sechs Menschen betreten ein Schwimmbad. Zum ersten Mal seit langer Zeit. Zum ersten Mal nach dem ersten Lockdown. Endlich. Und doch ist alles anders. In diesem Schwimmbad gelten Regeln zum Schutz, zum Schutz vor Corona. Das ändert den Umgang miteinander.

So lautet das Ausgangsszenario, mit dem sich das münsterische Ensemble „Freudige Füße“ in der Produktion „Missing you and you and you and… Leben und Altern in Corona-Zeiten“ auseinandersetzt. Das Stück wird am Samstag (12. März), Sonntag (13. März) und am Dienstag (15. März) im Theater an der Meerwiese aufgeführt. Samstag und Dienstag beginnt das Stück jeweils um 19 Uhr, am Sonntag um 15.30 Uhr. Es gibt noch Karten.

Auswirkungen der Pandemie

„Warum bin ich hier? Was ist passiert? Und wie wird es weitergehen? Was ist verloren gegangen? Was werden wir noch verlieren? Und was haben wir Neues gefunden?“ – Mit solchen Fragen beschäftigt sich das Stück laut einer Ankündigung und behandelt dabei das Ringen umeinander und miteinander in Zeiten von Corona und die Auswirkungen der Pandemie für Menschen ab 50 Jahren. Laut Ankündigung bringt das Theaterprojekt Träume, Hoffnungen, Möglichkeiten, Grenzen und auch Ängste in einem bunten Spiel mit viel Humor auf die Bühne des Begegnungszentrums an der Meerwiese.